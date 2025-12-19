Dolar
42.81
Euro
50.22
Altın
4,327.19
ETH/USDT
2,922.00
BTC/USDT
86,916.00
BIST 100
11,335.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de MIT profesörünün öldürülmesi ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

ABD'de evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden MIT profesörü Nuno Loureiro ile Brown Üniversitesi'nde 2 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisinin ölü bulunduğu bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 19.12.2025 - Güncelleme : 19.12.2025
ABD'de MIT profesörünün öldürülmesi ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Providence

Polis yetkilileri tarafından, 13 Aralık'ta Brown Üniversitesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Yetkililer, üniversitedeki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente'nin, New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Valente'nin kendini öldürdüğü bilgisini paylaşan yetkililer, şüphelinin Brown Üniversitesinde 2000-2001 yıllarında fizik alanında lisansüstü eğitim gördüğünü aktardı.

Yetkililer Valente'nin ayrıca, 15 Aralık'ta yaşamını yitiren MIT profesörü Nuno Loureiro'nun uğradığı silahlı saldırının da şüphelisi olduğunu, Valente ve Loureiro'nun Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığını kaydetti.

Noem'den "DV1 programının durdurulması" talimatı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, şüphelinin ölü bulunduğunun açıklanmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Brown Üniversitesi saldırısı şüphelisi Valente'nin 2017'de ABD'ye DV1 programı kapsamında giriş yaptığını ve Yeşil Kart (Green Card) sahibi olduğunu belirten Noem, "Bu iğrenç şahsın ülkemize girmesine izin verilmemeliydi." ifadesini kullandı.

Noem, ABD Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle, Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) DV1 programının durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesinde silahlı bir saldırgan nedeniyle 13 Aralık'ta yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti.

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yetkililer, silahlı saldırıyla ilgili şüphelinin arandığını bildirmişti.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu
Sahte faturayla suç gelirlerini akladığı belirlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı
Türkiye ve dünya gündemi
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 170 şüpheli yakalandı
Türkiye, Suriye’de kaydedilen ilerlemenin başarıya ulaşması için desteğin önemine dikkati çekti

Benzer haberler

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen 2 teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu yüklü olduğu öne sürülen 2 teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD'de MIT profesörünün öldürülmesi ve Brown Üniversitesi saldırısının şüphelisi ölü bulundu

TikTok, ABD'deki operasyonlarını Amerikalı yatırımcıların kontrolündeki bir girişime devretmek için anlaştı

ABD, İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar uyguladı

ABD, İran'ın gölge filosuna yeni yaptırımlar uyguladı
Trump, Suriye yaptırımlarını da kaldıran 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesini imzaladı

Trump, Suriye yaptırımlarını da kaldıran 901 milyar dolarlık 2026 savunma bütçesini imzaladı
Rusya: Bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya: Bu yıl Ukrayna'da 300'ü aşkın yerleşim yerini ele geçirdik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet