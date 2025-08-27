Dolar
Ekonomi

Şanlıurfa'da kuraklık ve aşırı sıcak domates üretimini düşürdü

Şanlıurfa'da etkili olan aşırı sıcak ve kuraklık, taze ve kurutulmuş domates üretimini olumsuz etkiledi.

27.08.2025
Şanlıurfa'da kuraklık ve aşırı sıcak domates üretimini düşürdü Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, AA muhabirine, domates ekiminin yoğun olduğu Siverek ve Hilvan ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 200 bin dönüme domates ekildiğini, kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üreticilerin bu yıl 100 bin dönümde ürün yetiştirdiğini söyledi.

Kuraklığın taze ve kurutulmuş domateste rekolteyi düşürdüğünü ifade eden Eyyüpoğlu, verimin dönümde geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını dile getirdi.

Sıcaklık lezzeti olumlu, verimi olumsuz etkiliyor

Bölgede yetişen domatesin kaliteli olduğunu anlatan Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Kurutmalık domatesler başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı mutfaklarına gönderiliyor. Sıcaklar, kurutmalık için lezzeti artırsa da verimi düşürüyor. Normalde dönümden 12-13 ton domates alınırken bu yıl 8-10 ton arasında kaldı."

"Avrupa ve Amerika mutfaklarına lezzet veriyoruz"

Çiftçi Fethi Ekinci, Karacadağ eteklerinde üretim yaptıklarını belirterek, "Bölge iklimi İzmir'e göre daha serin ve nem oranı düşük, bu da domatesi kaliteli kılıyor." ifadesini kullandı.

Son yıllarda topladıkları domatesleri açık alanlarda kuruttuklarını anlatan Ekinci, "Kendimiz ekimi yapıyoruz. Bu yıl verim biraz düşük olduğundan dolayı çevre köylerden kendi tanıdığımız çiftçilerden alıp burada kurutuyoruz. Önce İzmir'e, oradan da Avrupa ve Amerika mutfaklarına gönderiyoruz. Geçen yıllara oranla bu yıl verim çok düşük." diye konuştu.

