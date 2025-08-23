Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,750.70
BTC/USDT
114,900.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. -VTR-
logo
Gündem

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi.

Müslüm Etgü  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 55 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Halil Gamsız, havaların sıcak ve bunaltıcı olduğunu belirterek, genellikle klimalı mekanlarda ve yeşil alanlarda serinlemeye çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da depremde hasar gördüğü için patlayıcıyla yıkılan site yeniden yapıldı
TCG Anadolu, Çanakkale'den İstanbul'a "Zafer Yolculuğu"nu tamamladı
Siyasilerden Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği Gazze mektubuna ilişkin paylaşım
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Van'da "Üniversite Hastaneler Birliği Çalıştayı" başladı

Benzer haberler

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi

Kilis'te bulunan karaca yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor

Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor

Harran'da baklava dilimi desenli tarihi ekmek kalıbı bulundu

Harran'da baklava dilimi desenli tarihi ekmek kalıbı bulundu
Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle alarm veriyor

Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle alarm veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet