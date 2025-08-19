Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.
Şanlıurfa
Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 47 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.
Vatandaşlardan Ali Yavuz, sıcak havadan dolayı evde kalamadığını belirterek, park ve ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdiğini söyledi.