Dolar
40.89
Euro
47.77
Altın
3,335.51
ETH/USDT
4,301.90
BTC/USDT
115,350.00
BIST 100
10,952.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Müslüm Etgü  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 47 dereceyi gösterirken, vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde sakinlik gözlendi.

Vatandaşlardan Ali Yavuz, sıcak havadan dolayı evde kalamadığını belirterek, park ve ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünya inşa edeceğiz
Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Benzer haberler

Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek

Yurt genelinde sıcaklık bu hafta da etkisini sürdürecek

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor

İran’da enerji tüketimini azaltmak için 13 eyalette "sıcak hava tatili"

İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 13 azalarak yüzde 45,21'e düştü

İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 13 azalarak yüzde 45,21'e düştü

Diyarbakır'ın "Buzcu Baba"sı tarladaki işçileri serinletmek için at sırtında yollarda

Diyarbakır'ın "Buzcu Baba"sı tarladaki işçileri serinletmek için at sırtında yollarda
Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle alarm veriyor

Şanlıurfa'da 49 senedir arazileri sulayan gölet, kuraklık nedeniyle alarm veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet