Gündem

Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor

İç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine gönüllü dönüşü sürüyor.

Yakup Sağlam  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri sürüyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Adana'da ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler, Sarıçam Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'ne başvuruyor.

Valilik ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde merkezde işlemleri tamamlanan Suriyeliler, otobüslerle sınır kapılarının bulunduğu illere gönderiliyor.

Bu kapsamda Adana'da işlemleri tamamlanan 691 Suriyeli daha otobüslerle sınır kapılarına uğurlandı.

Suriyelilerden Ammar Rezzuk (35), gazetecilere, 14 yıldan bu yana Adana'da olduğunu ve ülkesini çok özlediğini söyledi.

Türk halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Rezzuk, "Yıllardır bizi ağırladınız, hizmette kusur etmediniz, bunun için çok teşekkür ederiz. Şu an savaş bittiği için artık vatanımıza dönmek istiyoruz. Artık yeter, biz de vatanımızı özledik. Bu yüzden gönüllü geri dönüş yapıyoruz." dedi.

Muhammed El Selami (34) de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "10 yıldır burada yaşıyoruz. Çok üzgünüz, ama inşallah daha sonra misafir olarak yine buraya geliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

