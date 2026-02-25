Dolar
43.87
Euro
51.73
Altın
5,186.88
ETH/USDT
1,937.30
BTC/USDT
65,776.00
BIST 100
13,761.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

Hatay'da yaşayan ve 3 yıl süren tedavisinin ardından lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif Naz Aksay, hem sağlığına kavuşmanın hem de eğitimine devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yakup Sağlam  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Dörtyol ilçesinde yaşayan Aksay'a, 3 yıl önce kolundaki morluklar nedeniyle gittiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda bir kan kanseri türü olan akut myeloblastik lösemi teşhisi konuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rahatsızlığı nedeniyle hemen tedaviye alınan 12. sınıf öğrencisi Aksay, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü'ndeki eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Aksay, yaklaşık 3 yıl zorlu geçen ilaç ve kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşmasının ardından yarım kalan lise eğitimini tamamlayan Aksay, geçen yıl girdiği sınavda hayali olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı'nı kazandı.

Kanseri atlatmanın ve hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aksay, fırsat buldukça hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalışıyor.

"Benim için her şey bitti demiştim"

Elif Naz Aksay, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Lösemi tanısı konulmasının ardından hastalığını kabullenmekte zorlandığını anlatan Aksay, "Hayata küsmüştüm, hiç umudum kalmamıştı. Benim için her şey bitti demiştim. Başta ailem, sonra doktorum bana çok destek oldu. Onların sayesinde tekrardan hayata tutundum." diye konuştu.

Aksay, kötü günlerin artık geride kaldığını ve şu anda hayallerini gerçekleştirmek için yaşama daha sıkı sarıldığını ifade etti.

"Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk"

Anne Nesrin Aksay da zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk. Rabbime şükürler olsun, önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde bugünlere geldik. Şükürler olsun üniversiteyi kazandı, şu an okuyor ve sağlık durumu da çok iyi." dedi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı ise löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

Aksay'ın eğitim aşkına hastanede şahit olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Tedavi aldığı zamanlarda derslerini çalışarak sınıf kaybı yaşamamaya çalıştı. Bu süreçte çok kez geleceği hakkında karamsarlığa kapıldı. Daha sonra sağlık alanında bir üniversite bölümü kazandığını duyunca heyecanlandım. Başarılarını gururla takip edeceğim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Zeytinburnu'nda polis eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı

Boğaziçi Üniversitesine 8 milyar lirayı aşan yatırım

Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor

Antalya'da görme engelli öğrenciler oluşturulan "özel sınıf"ta daha iyi eğitim alıyor
2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
Türk yükseköğretiminin vizyonunu değiştiren "Hocabey"in vefatının üzerinden 16 yıl geçti

Türk yükseköğretiminin vizyonunu değiştiren "Hocabey"in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet