Gündem

Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü

Yedigöze ve Kozan barajlarında doluluk oranı yüzde 10'a, Karaisalı ilçesindeki 19 milyon metreküp kapasiteye sahip Nergizlik'te ise yüzde 16'ya geriledi.

Bekir Ömer Fansa  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Adana'da, kuraklık ve sıcak hava nedeniyle Yedigöze, Kozan ve Nergizlik barajlarındaki doluluk oranı düştü.

Aladağ ilçesinde, 642 milyon metreküp kapasiteye sahip Yedigöze Barajı'nda geçen yıl 21 Ağustos'ta doluluk oranı yüzde 40 olarak ölçüldü.

Bu yıl aynı tarihte ise yağışların azlığı, sıcak hava ve kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 10'a geriledi.

Kozan ilçesinde, 152 milyon metreküp kapasiteye sahip Kozan Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 20 olan doluluk oranı yüzde 10'a düştü.

Karaisalı ilçesinde, 19 milyon metreküp kapasiteye sahip, sulama amaçlı kullanılan Nergizlik Barajı'nda da geçen yıl yüzde 22 olan doluluk oranı yüzde 16'ya geriledi.

"Su kaynaklarımızı korumak artık tercih değil zorunluluktur"

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Sarıçam Ziraat Odası Başkanı Ali Mehmet Sarsal, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranlarının düşmesinin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yaşanan olumsuz hava koşullarının tarım ürünlerinde zarara yol açtığını belirten Sarsal, şöyle devam etti:

"Bu tablo iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerinde etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Su kaynaklarımızı korumak, doğru sulama teknikleri geliştirmek ve üreticilerimize destek olmak artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu sürece hep birlikte duyarlı olmazsak sofralarımıza ulaşan ürünlerin azalması ve fiyatların artması kaçınılmaz olacaktır."

Sarsal, su kaynaklarının azalması nedeniyle çiftçilerin ürünlerini sulamakta sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bazı ürünlerin kuraklık nedeniyle zarar gördüğünü ve hasat edilmediğini dile getiren Sarsal, "Kuraklıktan, sıcaktan dolayı fasulyeler, biberler tarlada yandı. Şu anda limonlar dalda yanık vaziyette. Barajlarımızda sular azaldığından su sıkıntımız var." diye konuştu.

Sarsal, zor durumda olan çiftçilere destek verilmesini istedi.

"Ürüne 3 günde bir su verebildik"

Sarıçam ilçesinde 350 dönüm alanda biber üretimi yapan İsa Polat da bu yıl ürünlerini yeteri kadar sulayamadığını belirtti.

Sulamada yer altı kaynaklarından faydalandığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Biberlerimizi her gün gece ve gündüz sulamak lazımdı. 10 gün önceki aşırı sıcakta suyumuz az olduğu için sulama yapamadık. Ürüne 3 günde bir su verebildik. Biberler çok aşırı zarar gördü, pazar kalitesini kaybetti."

Adana'da üç barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle düştü
