Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,355.20
BTC/USDT
108,581.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”nde konuşuyor.
logo
Gündem

AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki orman yangınlarında zarar gören yerlerde başlatılan iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım

Ankara

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 25 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde İzmir genelinde orman yangınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, Orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan orman yangınlarının etkili olduğu alanlarda, Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) kapsamında hızla başlatılan iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan ve İzmir AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci'nin, Ödemiş'te yangınların söndürülmesinin ardından, evleri yanan ve barınma ihtiyacı olan vatandaşlar için AFAD tarafından kurulan konteynerlerde kalanlar başta olmak üzere yangının etkili olduğu alanlarda devam eden çalışmaları yerinde incelediği ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ilettikleri kaydedildi.

Yangının üzerinden 1,5 ay geçmeden AFAD Başkanlığı ile koordinasyon içinde TOKİ Başkanlığı tarafından inşaatı başlatılan yeni konutların yapım ve teslim sürecine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

Paylaşımda, "Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden, sahada büyük bir gayret ve azim ile çalışan, alevlere karşı cesaretle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve iyileştirme çalışmalarını sürdüren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu” şiarımızı tüm katmanlarıyla hayata geçireceğiz
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı

Benzer haberler

AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım

AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım

Kuraklık İzmir'deki besicileri sorgum sudan otuna yöneltti

Bakan Kurum: İzmir'de yangınlarda hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz

İklim değişikliği Türkiye ve Yunanistan'da orman yangınlarına yol açan hava koşullarını şiddetlendirdi

İklim değişikliği Türkiye ve Yunanistan'da orman yangınlarına yol açan hava koşullarını şiddetlendirdi
Egeli balıkçılar bol hamsi umuduyla "Vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Egeli balıkçılar bol hamsi umuduyla "Vira bismillah" demeye hazırlanıyor
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor

İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet