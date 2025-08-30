Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,350.50
BTC/USDT
108,724.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İzmir'deki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle sekiz ilçede zorunlu su kesintisi yapılacak.

Melike Balkaya  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
İzmir'deki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamada, Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldiği ve bu nedenle su kesintisi yapılacağı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyecek.

Açıklamada, onarımın tamamlanmasının ardından arızanın büyüklüğüne göre depo seviyelerinin ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen düzeye gelmesinde gecikmeler yaşanabileceği, kullanım yoğunluğu sebebiyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinin ardından farklılık gösterebileceği ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin paylaşım
SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da "saygı uçuşu" gerçekleştirdi
Sınır Tanımayan Gazeteciler'den Filistinli gazeteciler için 1 Eylül'de medya seferberliği çağrısı

Benzer haberler

İzmir'deki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

İzmir'deki sekiz ilçede 32 saatlik su kesintisi uygulanacak

AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım

Kuraklık İzmir'deki besicileri sorgum sudan otuna yöneltti

Bakan Kurum: İzmir'de yangınlarda hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz

Bakan Kurum: İzmir'de yangınlarda hasar gören evlerin yerine yapacağımız yeni yuvalarda ilk harcı yarın döküyoruz
Egeli balıkçılar bol hamsi umuduyla "Vira bismillah" demeye hazırlanıyor

Egeli balıkçılar bol hamsi umuduyla "Vira bismillah" demeye hazırlanıyor
İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor

İzmir ve Bilecik'te yangında zarar gören köy evlerinin yapımına başlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet