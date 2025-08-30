Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
TAK'ın haberine göre, Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile çok sayıda kişi katıldı.
Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve anıt özel defteri imzalandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan, Anadolu'yu yabancı işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan Büyük Zafer’in 103. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Başkomutanlığınızda, Mehmetçiğin eşsiz kahramanlığı ve cesaretiyle 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanmış; bu büyük başarı, Türk ulusunun esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.
Büyük Zafer, yalnızca Türk milletine değil aynı zamanda mazlum uluslara da bağımsızlık mücadelelerinde ışık olmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı güç ve ilhamla kendi ulusal mücadelesini sürdürmüş, devletini ve vatanını yaratmıştır. Kıbrıs Türk halkı, "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla taviz vermeyecektir."
Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa'daki Dr. Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.
Tatar ve Üstel'den 30 Ağustos mesajları
Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı, şanlı tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını bildirdi.
Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini 30 Ağustos Zaferi'nden aldığı güç ve ilhamla sürdürüp özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmeden kendi vatanı ile egemen devletine kavuştuğunu belirten Tatar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, sadece Anadolu'nun değil Kıbrıs Türk halkının da bağımsızlık ruhuna ilham olmuş, kader birliğimizin temel taşlarından biri haline gelmiştir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu kutlu zafer, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve vatanı uğruna her türlü fedakarlığı göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.
KKTC Başbakanı Üstel de mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca Anadolu değil Kıbrıs Türk halkı için de onur ve gurur vesilesi olduğunu kaydederek, bu destanın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin yol haritası olduğunu vurguladı.
Türk milletinin ve Türk ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazandığı en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığını belirten Üstel, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin azminin, cesaretinin ve kararlılığının karşısında hiçbir gücün duramayacağının en güçlü nişanesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs Türk halkının bu zaferden aldığı güçle varoluş mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Üstel, "Tarih boyunca nice şanlı zaferler kazanan Türk milletinin al bayrağı, sonsuza dek özgürce dalgalanmaya devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ana vatan Türkiye’mizin istiklal mücadelesine ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Fas
Fas'ın başkenti Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Türkiye’nin Rabat Büyükelçiliği resmi konutunda Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileri, Fas Savunma Bakanlığı’ndan yetkililer, yabancı ülke askeri ataşeleri ve diplomatlar ile Fas’ta yaşayan Türk vatandaşları, iş insanları ile öğrenciler katıldı.
Resmî tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Fas millî marşlarının okunmasıyla başladı.
Ardından kürsüye gelen Askeri Ataşe Deniz Albay Sinan Devrim Ural, İstiklâl Savaşı’nın “Ya istiklal ya ölüm” kararlılığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak 30 Ağustos Zaferi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını vurguladı.
Ural, askerî zaferlerin ekonomi, bilim, sanat ve uygarlık alanlarındaki başarılarla tamamlandığında kalıcı olduğuna işaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunduğunu söyledi.
Ural, “Türkiye ve Fas gibi iki dost ve müttefik ülke arasındaki iş birliği düzeyinin yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına inanıyorum.” dedi.
Resmî tören kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin son yıllardaki savunma sanayii atılımlarını anlatan bir tanıtım videosu da izletildi; gösterim davetlilerden alkış aldı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Mesajda Türkiye’nin terörle mücadelesindeki kararlılık, savunma sanayiindeki başarılar, Gazze’deki katliamın kınanması ve bağımsız bir Filistin devletinin önemi vurgulandı; Türkiye’nin Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında olduğu ifade edildi.
"Türkiye, barış ve istikrar için yapıcı katkılar sunuyor"
Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Kılıç ise törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos’un sadece bir askerî zafer değil, Cumhuriyet’in kuruluşuna giden yolu açan tarihî bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, “Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliği söz konusu olduğunda asla taviz vermediğinin; kararlılığının, dirayetinin, gücünün ve dayanıklılığının en büyük sembollerinden biridir.” ifadelerini kullandı.
Kılıç, Türkiye’nin geçen yüzyılda her alanda güçlendiğini; dinamik ekonomisi ve demokrasisiyle barış ve istikrar için yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlığı ve etkinliğinin millet için daima gurur kaynağı olduğunu belirten Kılıç, millî savunma sanayiindeki ilerlemelerin bu gücü pekiştirdiğini kaydetti.
“İki bin yılı aşan tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir.” diyen Kılıç, Fas Krallığı’nın silahlı kuvvetleriyle yürütülen yakın iş birliğinin önemine de değindi; konuşmasını şehit ve gazileri rahmetle anarak tamamladı.
Resepsiyonda Büyük Taarruz’a ve Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımlarına dair içeriklerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de yer aldı.
Alanda yerli ve millî savunma sanayii araçlarının maketleri de sergilendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Türkiye–Fas Gençlik Değişimi Programı” kapsamında Fas’ta bulunan gençler, Büyükelçi Kılıç’a hediye ve plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Konuklara program boyunca ikramlar sunuldu.
Büyükelçi Kılıç ile Askeri Ataşe Ural, davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet etti; resepsiyonun başında karşıladıkları misafirlerin tebriklerini program sonunda da kabul etti.
Kırgızistan
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü programla kutlandı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince Bişkek Atatürk Parkı'nda düzenlenen program, Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Bişkek Türk İlkokulu'ndan Türkçe öğretmeni Buket Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.
Bişkek Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Takımcı, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin 30 Ağustos zaferiyle bağımsızlığını koruma azmini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.
Takımcı, "Bizlere bu büyük zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarında özgürce yaşamımızı sağlayan aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." diye konuştu.
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayımladığı mesajında, "Büyük Zafer'in 103. yılı kutlu olsun. 30 Ağustos, milletimizin 'Ya İstiklal Ya Ölüm!' diyerek yazdığı destanın taçlandığı gündür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çin
Çin'in başkenti Pekin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Askeri Ataşesi Albay Kaan Gülerce'nin ev sahipliğinde büyükelçilik rezidansında gerçekleşen resepsiyona, Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsilen Tümgeneral Çin Baolu'nun yanı sıra, farklı ülkelerden çok sayıda diplomat ve askeri ataşe katıldı.
Türk ve Çin milli marşlarının söylenmesiyle başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı davetlilere okundu.
Büyükelçi Ünal, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 1922'de işgalci güçlere karşı kazandığı zaferden bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesinin rehberliğinde ilerlediğini, bugün hala savunma alanında kendine yeterliliğe ve etkin caydırıcılığa önem verdiğini belirtti.
Türk savunma sanayinin ulusal üretim kapasitesinin örnek seviyeye ulaştığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Çelik Kubbe" hava savunma sisteminin bunun son örneği olduğuna dikkati çeken Ünal, Türkiye'nin sorunlu bir coğrafyada istikrarsızlıklarla ve uluslararası terörizmle mücadele için ulusal savunma sanayisinden faydalandığını ifade etti.
Ünal, Türk savunma sanayi ürünlerinin uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğüne işaret ederek, 22-27 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) rekor sayıda anlaşmanın imzalandığı, imzalanan 270 anlaşmanın toplam bedelinin 9 milyar dolara ulaştığını kaydetti.
Bugün erişilen yerli ve milli savunma imkanlarının, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren kuşağın içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklar ile kıyaslanamayacağını dile getiren Ünal, "O kuşak bugünkü milli yeteneklerimizi görseydi, eminim bizlerle gurur duyardı." dedi.
"TSK, küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir"
Askeri Ataşe Gülerce de konuşmasında, Türk ulusunun bağımsızlığa bağlılığının açık bir ifadesi olan 30 Ağustos Zaferi'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine güç ve ilham vermeyi sürdüğünü belirterek, "Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri olarak benimseyen Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerin istikrarına yaptığı katkıyla küresel barışın en önemli dayanaklarından biridir." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bugün insansız kara, hava ve deniz araçlarından helikopterlere, silahlar ve akıllı mühimmatlardan füzelere ve hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine dek çok sayıda alanda ihtiyaç duyduğu teknolojileri yerli ve milli olarak üreterek çok sayıda ülkeye ihraç ettiğine dikkati çeken Gülerce, şunları kaydetti:
"Savunma sanayisi dahil ilişkilerini kazan-kazan anlayışı temelinde geliştirmeyi hedefleyen Türkiye, bu alandaki kabiliyetlerini dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan memnun olacaktır. Türkiye ile Çin arasında ikili ilişkilerin gelişimi, savunma ve güvenlikle bağlantılı alanlarda da yeni ikili işbirliği fırsatları sağlayacaktır."
Gülerce, gelecek dönemde iki ülke arasında savunma alanı dahil işbirliğinin ikili ve çok taraflı olarak gelişmesinin beklendiğini dile getirdi.