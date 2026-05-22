YSK, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

YSK, CHP ile ilgili "mutlak butlan" kararına ilişkin itirazı reddetti YSK, Özgür Özel ve yönetiminin mahkeme kararıyla ihtiyati tedbirle görevden uzaklaştırılması kapsamında yapılan "mazbataların geçerli olduğunun ve seçilenlerin görevine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi" yönündeki başvuruyu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, Kurul üyeleriyle yapılan gündem toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesince verilen "Özgür Özel ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimini devralması" kararı üzerine Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve CHP'nin avukatı Kadri Gökhan Sultan tarafından YSK'ye çeşitli başvurular yapıldığını belirtti.

Fotoğraf : Akın Çeliktaş/AA

İstinaf kararına ilişkin başvurunun YSK'ye dün ulaştığını dile getiren Mutta, şöyle devam etti:

"22 Mayıs tarihli Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla başkanlığımıza verilen dilekçede, özetle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının icrasının, madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 22. Olağanüstü Kurultayı'nda, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresinde, 19 Ekim 2025 tarihli İstanbul 39. Olağanüstü İl Kongresinde ve 28-30 Kasım 2025 tarihli Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı'nda yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 Olağan Kurultayı'nda seçilen delegelerin delegelikleri, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerde il, ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun ve kongre, kurultaylarda seçilenlerin görevlerine devam ettiğinin, Yüksek Seçim Kurulunun Anayasa'nın 79. maddesinden kaynaklanan kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitine karar verilmesi yönündeki taleplerinin reddine karar verildi."

Fotoğraf : Akın Çeliktaş/AA

YSK Başkanı Mutta, CHP'nin avukatı Sultan'ın verdiği dilekçede ise "tedbiren CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP YSK temsilciliği görevi sonlandırılan Yakupoğlu'nun sunduğu dilekçelerin işleme alınmaması" talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğini ifade etti.

Mutta, istinaf mahkemesince YSK'ye gönderilen yazı hakkında ise işlem yapılmadan iadesine karar verildiğini bildirdi.