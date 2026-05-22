İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Katar’dan gelen bir heyet Erakçi ile görüştü İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katarlı bir heyetin savaşın sona erdirilmesi ve gerilimin azaltılması çerçevesinde bugün Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştüğünü belirtti.