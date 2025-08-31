Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Gazze'deki direnişe destek olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak "Gazze İçin Perde Açılıyor" sloganıyla belgesel gösterimi gerçekleştirdi.

Betül Bilsel  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi

Ankara

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanında etkinliğe katılan gençlerin ilgi gösterdiği programda gösterilen belgeselde, Gazze halkının maruz kaldığı zulüm, yaşanan insani trajedi ve mücadelenin haklılığına vurgu yapıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "On binlerce gencimiz, Gazze'ye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla tek yürek oldu. AK Gençler olarak, her adımımızla, her sözümüzle, her eylemimizle Gazze'nin sesi olmaya, onların haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin yalnızca bir belgesel gösteriminden ibaret olmadığını belirten İbiş, bunun aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin ortak vicdanını ve dayanışma ruhunu yansıtan güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını kaydetti.

Gençlerin, "Gazze İçin Perde Açılıyor" programıyla zulmün karşısında susmayacaklarını ortaya koyduğunu aktaran İbiş, hak ve adalet için her alanda mücadele edeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi

