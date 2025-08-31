Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
108,339.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan çok sayıda motosiklet sürücüsü, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Abdullah Aşıran  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Lahey

"Free Palestine Bikers" adlı grup tarafından organize edilen gösteriye, Hollanda'nın yanı sıra Almanya ve Belçika'dan da motosiklet sürücüleri katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Malieveld Meydanı'nda buluşan motosiklet sürücüleri kentin ana caddelerinde konvoy oluşturarak Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Motosiklet sürücüleri, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Hollanda Parlamentosu önünden de geçti.

Motosikletlerine Filistin bayrakları ve kefiyeler takan sürücüler, konvoyu başladıkları yerde tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi

Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor

Motosiklet gönüllüleri, Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anıyor
Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet