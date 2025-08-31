Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,476.20
BTC/USDT
108,757.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
logo
Dünya

Avustralya'da aşırı sağcılar göçmen karşıtı gösteriler düzenledi

Avustralya'nın göçmen alımını durdurmasını isteyen aşırı sağcı gruplar, çeşitli kentlerde gösteriler düzenledi.

Recep Sakar  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Avustralya'da aşırı sağcılar göçmen karşıtı gösteriler düzenledi Fotoğraf: Recep Sakar/AA

Ankara

Sosyal medya üzerinden organize olan aşırı sağcı göstericiler, başta Sydney ve Melbourne olmak üzere birçok kent merkezinde bir araya gelerek hükümetin göçmen politikalarını protesto etti. Göstericiler, sınır kontrollerinin sıkılaştırılmasını talep etti.

Melbourne'deki gösteride Avustralya bayrakları taşıyan gruplar, "Göçmen alımını durdurun", "Irkçı değilim, sadece herkesten nefret ediyorum" ve "Kitlesel göç ülkemizi yok ediyor" yazılı pankartlarla yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aşırı sağcılarla Filistin destekçileri arasında gerginlik

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarının başlamasıyla her pazar günü kent merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenleyen Avustralyalılarla aşırı sağcı gruplar arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman bu gerginlik çatışmalara dönüştü.

Filistin destekçisi göstericiler, Avustralya gibi çok kültürlü bir ülkede ırkçılığa yer olmadığını savunarak, "Naziler defolun", "Göçmenler hoş geldiniz", "Faşizme yer yok" yazılı pankartlar taşıdı ve "Özgür Filistin", "Avustralya hep Aborjin ülkesiydi, hep öyleydi öyle kalacak" sloganları attı.

Sabah erken saatlerden itibaren Melbourne kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polisler, iki grubun karşı karşıya gelmesini önlemekte zorlandı.

Atlı polislerin de görev aldığı gösteride biber gazıyla müdahalede bulunuldu ve bazı göstericiler gözaltına alındı.

"Melbourne, faşizme karşı kendisini korudu"

Gösteriye katılan siyasetçilerden Samim Moslih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Melbourne, faşizme karşı kendisini korudu." dedi.

Gösteri yapan gruplardan birinin şiddet, nefret ve ırkçılık uyandırdığını kaydeden Moslih, bu grubun faşizm haricinde neyi savunduklarını bilmediğini söyledi.

Aşırı sağcıların herkesin kendileri gibi olmalarını istediğini belirten Moslih, "Yani onlar gibi olmamız, görünmemiz ve davranmamız lazım ki kendi ülkemizde kabul görelim. Biz, buna hayır diyoruz." diye konuştu.

Moslih, temiz vicdana sahip olduklarını ve herkesin de temiz vicdana sahip olmasını istediklerini dile getirdi.

Saat 10.00'da başlayan gösteriler, yaklaşık 6 saat sonra polisin karşıt grupları farklı noktalara doğru dağıtmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Avustralya'da aşırı sağcılar göçmen karşıtı gösteriler düzenledi

Avustralya'da aşırı sağcılar göçmen karşıtı gösteriler düzenledi

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Fransa'da Gazze'deki kıtlığa dikkati çekmek için gösteri düzenlendi

Avustralya'nın ulusal posta kurumu, tarifeler nedeniyle ABD'ye kargoların çoğunu askıya aldı

Avustralya'nın ulusal posta kurumu, tarifeler nedeniyle ABD'ye kargoların çoğunu askıya aldı
Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti

Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti
Ata sporu cirit Malazgirt Zaferi kutlamalarına renk kattı

Ata sporu cirit Malazgirt Zaferi kutlamalarına renk kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet