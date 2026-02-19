Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ramazan ayı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi." ifadesini kullandı.
Ankara
Avustralya Başbakanı Albanese, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
"Ramazanınız mübarek olsun" paylaşımı yapan Albanese, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi ve bu akşam (ramazan ayını) Dandenong'daki toplulukla birlikte kutladık." ifadelerine yer verdi.
"Ay boyunca inancınızın sizi desteklemesini ve teselli etmesini, başkalarının sevgisinin de size güç vermesini diliyorum." temennisinde bulundu.