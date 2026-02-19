Dolar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington’da Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ramazan ayı dolayısıyla paylaştığı kutlama mesajında, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi." ifadesini kullandı.

Bekir Aydoğan  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Avustralya Başbakanı Albanese'den ramazan ayı dolayısıyla kutlama mesajı Celal Güneş

Ankara

Avustralya Başbakanı Albanese, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"Ramazanınız mübarek olsun" paylaşımı yapan Albanese, "Nesiller boyu Müslüman Avustralyalılar ülkemizi zenginleştirdi ve bu akşam (ramazan ayını) Dandenong'daki toplulukla birlikte kutladık." ifadelerine yer verdi.

Albanese, "Ay boyunca inancınızın sizi desteklemesini ve teselli etmesini, başkalarının sevgisinin de size güç vermesini diliyorum." temennisinde bulundu.

