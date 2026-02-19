Dolar
Dünya

Nijerya'da düzenlenen terör saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Kebbi eyaletine bağlı köylere düzenlenen terör saldırısında 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Nijerya'da düzenlenen terör saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Emmanuel Osodi/AA

Abuja

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, AA muhabirine, Lakurawa terör örgütü üyelerinin, eyaletin Arewa bölgesine bağlı 7 köye saldırı düzenlediğini belirtti.

Usman, saldırıda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

Saldırı nedeniyle köy sakinleri korkudan evlerini terk etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Lakurawa, ülke yönetimi tarafından Ocak 2025'te terörist grup olarak tanımlanmıştı.

