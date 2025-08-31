Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak
ABD Başkanı Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisine yardım ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı James Comey ile eski CIA Direktörü John Brennan'ın gözaltına alınmaları halinde rahatsız olmayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, "The Daily Caller" internet sitesine demeç verdi.
- CIA'e göre, Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale iddiasına ilişkin rapor "aceleye getirilmiş"
- Trump, eski ABD Başkanı Obama'yı 2016 seçimlerinde Rusya ile ilgili algı yaratmakla suçladı
- Beyaz Saray'a göre Obama'nın "Rusya iddiası" Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından
- ABD Ulusal İstihbarat Direktörü, dönemin yetkililerini 2016 seçimlerinde algı yaratmakla suçladı
Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlarının, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisini desteklediği iddiasıyla ilgili yürüttükleri soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınmaları halinde düşüncesinin sorulması üzerine, "Beni hiç rahatsız etmez." dedi.
"Gözaltına alınmaları gerekiyor." görüşünü paylaşan Trump, bu konuda yürütülen soruşturmaya bilerek karışmadığını ifade etti.
Trump, eski FBI ve CIA başkanlarına "Onlar, hile yaptılar, yalan söylediler, bu ülke için çok kötü şeyler yaptılar." eleştirisinde bulundu.
Rusya soruşturması
Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.
Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.
ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.
Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.