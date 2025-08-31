Dolar
Dünya

Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisine yardım ettiği iddiasıyla ilgili soruşturmayı yürüten eski FBI Başkanı James Comey ile eski CIA Direktörü John Brennan'ın gözaltına alınmaları halinde rahatsız olmayacağını belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, "The Daily Caller" internet sitesine demeç verdi.

Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) başkanlarının, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerinde kendisini desteklediği iddiasıyla ilgili yürüttükleri soruşturmalar nedeniyle gözaltına alınmaları halinde düşüncesinin sorulması üzerine, "Beni hiç rahatsız etmez." dedi.

"Gözaltına alınmaları gerekiyor." görüşünü paylaşan Trump, bu konuda yürütülen soruşturmaya bilerek karışmadığını ifade etti.

Trump, eski FBI ve CIA başkanlarına "Onlar, hile yaptılar, yalan söylediler, bu ülke için çok kötü şeyler yaptılar." eleştirisinde bulundu.

Rusya soruşturması

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump döneminde John Durham'ı özel yetkili savcı olarak atamış ve Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılmaya başlanmıştı.

Durham'ın soruşturmasında bugüne kadar 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştıklarını itiraf etmiş, Rusya soruşturmasına yol açan Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

