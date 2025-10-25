Dolar
Dünya

Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını bildirdi

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin ABD ile ticaret ve gümrük vergilerine ilişkin görüşmelere, "Washington hazır olduğunda" yeniden başlamaya istekli olduğunu söyledi.

Zeynep Katre Oran  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Kanada Başbakanı Carney, ABD ile ticaret görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını bildirdi

Ankara

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Asya turuna çıkmadan önce gazetecilere konuşan Carney, Ontario eyalet yönetiminin yayımladığı gümrük vergileri karşıtı reklam sonrası ABD Başkanı Donald Trump tarafından askıya alınan müzakerelerin yeniden başlayabileceğine işaret etti.

Görüşmeler askıya alınmadan önce sektör bazlı başlıklarda yapıcı ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Carney, müzakere masasına dönmeye hazır olduklarını belirtti.

Carney, "Bu süreci, ABD'liler hazır olduğunda kaldığı yerden sürdürebiliriz. Çünkü bu, hem Kanada'daki hem ABD'deki işçiler için fayda sağlayacaktır." dedi.

Öte yandan Ontario eyaletinin Başbakanı Doug Ford, ticaret görüşmelerinin sonlanmasına neden olan reklam filmini 27 Ekim Pazartesi itibarıyla yayından kaldıracaklarını açıkladı.

"Bu kirli bir oyun ama ben onlardan daha kirli oynayabilirim"

Asya turu için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına konuşan Trump, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'a atfedilen ifadelerin yer aldığı reklam filmine yeniden tepki gösterdi.

Trump, "Yaptıkları korkunç. Reagan'a ait olmayan sahte ifadeler uydurdular. Reagan, gerektiğinde gümrük vergilerini destekleyen biriydi. Bizim de ulusal güvenlik için tarifelere ihtiyacımız var. Ama onlar tarifelerden zarar gördüğü için böyle işe girişti." diye konuştu.

Kanada'nın tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren ve şu aşamada Kanada Başbakanı Carney ile görüşmeyi düşünmediğini ifade eden Trump, "Bu kirli bir oyun ama ben onlardan daha kirli oynayabilirim." dedi.

Trump, Kanada'nın, Reagan'ın gümrük vergileri hakkında olumsuz konuştuğu "sahte" bir reklam kullandığı gerekçesiyle bu ülke ile tüm ticaret görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurmuştu.

ABD, 1 Ağustos itibarıyla Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı.

