logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ı yenilgiye uğratması yönünde Tel Aviv yönetimine baskı yaptığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bu yüzden Gazze kentinin işgali konusunda ısrar ettiği öne sürüldü.

Zein Khalil, Gülşen Topçu  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
İsrail basınına göre, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ısrarının arkasında Trump'ın baskısı var

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump, Hamas'ı yenmesi için Tel Aviv'e baskı yapıyor ve Netanyahu'nun "Gazze'yi işgal etme ya da İsrail'in dayattığı şartlarla Hamas'la anlaşmaya varma" konusunda diretmesinin temel sebeplerinden biri de bu.

Trump, İsrail'in neden Hamas'ı hızlıca yenilgiye uğratmadığını bir türlü anlayamıyor.

Habere göre, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Gazze kentinin işgalinin aralık ayı sonuna kadar biteceğini savunuyor.

Ancak İsrailli askeri yetkililer, Trump'ın Gazze'deki görüntüleri seyretmesi halinde İsrail'e verdiği desteğin değişebileceğini ve bu durumda Gazze kentinin işgali tamamlanmadan Trump'ın çatışmaları durdurabileceğini düşünüyor.

Yine habere göre, İsrail ordusu ise Gazze kentinin işgal edilmesinden sonra bile Hamas'ın teslim olma ve İsrail'in dayattığı şartlarda bir anlaşmaya varma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyor.

Netanyahu, 10 Ağustos'ta, kapsamlı bir anlaşma için "Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'nin silahtan arındırılması, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'nin güvenliğinin İsrail kontrolüne geçmesi ve Gazze'de Hamas ve Filistin yönetimine bağlı olmayan bir sivil bir yönetim kurulması" şartlarını öne sürmüştü.

