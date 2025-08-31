Dolar
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Trabzon’da “2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in, bazı ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'yı ilhak etmeyi tartıştığı öne sürüldü

İsrail’in, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. BM Genel Kurulu toplantıları sırasında Filistin'in bazı Batılı ülkeler tarafından tanınması halinde misilleme olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını tartıştığı öne sürüldü.

İslam Doğru  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
İsrail'in, bazı ülkelerin Filistin'i tanıması halinde Batı Şeria'yı ilhak etmeyi tartıştığı öne sürüldü

New York

Axios’un konuya dair bilgisi olan üç İsrailli, ABD'li ve Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberde, İsrail’in Filistin’in tanınmasını engellemek için çaba sarf ettiği kaydedildi.

Haberde, İsrail hükümetinin, eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul toplantıları sırasında özellikle Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın Filistin devletini tanıması halinde işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etme tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın, Avrupalı mevkidaşlarına Filistin'in tanınması halinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerini İsrail'in ilhak edebileceğini ilettiği ifade edilen haberde, İsrail’in hamlesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın tutumuna bağlı olacağına değinildi.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Axios'a yaptığı açıklamada, ABD'nin henüz bir tutumunun olmadığını ancak Avrupalıların planlarının İsrail'de giderek daha fazla insanın Batı Şeria’nın bazı kısımlarının ilhakını tartışmaya yönelttiğini savundu.

İki ABD'li yetkili ise, Trump'ın bu konuda olası tutumunu tahmin etmenin imkansız olduğunu, ancak yönetimin Batı Şeria'nın bir kısmını ilhakını onaylamasının da pek olası görünmediğini ifade etti.

Uluslararası toplumun çoğu Batı Şeria'yı İsrail tarafından işgal edilmiş bir bölge olarak görüyor. Bu nedenle, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımları üzerindeki egemenliğini ilan etmesinin BM Şartı ve Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal edeceğine dikkati çekiliyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, eylül ayında New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği belirtilmişti

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini "terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail'e karşı 'hukuk savaşı' yürütmekle" suçlamıştı.

