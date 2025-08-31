Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
108,339.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

ABD'de yapılan bir anket, ülkede 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail'e karşı Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.

Dildar Baykan Atalay  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Ankara

Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketi, ABD'de 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmen üzerinde anket yaptı.

Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri ise "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" şeklinde oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankete katılan 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti.

Öte yandan ankete katılanlarda yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek verenlerin arttığı görüldü.

Ülkede 25-34 yaşındakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Hollanda'da motosiklet sürücülerinden Filistin'e destek gösterisi

Trump, eski FBI ve CIA başkanlarının Rusya soruşturmasında gözaltına alınması halinde rahatsızlık duymayacak

Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü yaşam savaşı veriyor

ABD'de gözaltındayken fenalaşan Türk bisiklet taksi sürücüsü yaşam savaşı veriyor
Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı

Hamas, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden liderlerinin fotoğraflarını ilk kez yayımladı
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 7 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet