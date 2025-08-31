Anket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor
ABD'de yapılan bir anket, ülkede 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağının yüzde 60'ının İsrail'e karşı Hamas'ı desteklediğini ortaya koydu.
Ankara
Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi ve The Harris Poll anket şirketi, ABD'de 20-21 Ağustos'ta 2025 seçmen üzerinde anket yaptı.
Katılımcılara yöneltilen sorulardan biri ise "İsrail-Hamas çatışmasında İsrail'i mi Hamas'ı mı destekliyorsunuz?" şeklinde oldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ankete katılan 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağı seçmenin yüzde 60'ı Hamas'ı desteklediğini ifade etti.
Öte yandan ankete katılanlarda yaş grubu yükseldikçe İsrail'e destek verenlerin arttığı görüldü.
Ülkede 25-34 yaşındakilerin yüzde 65'i, 35-44 yaşındakilerin yüzde 70'i, 45-55 yaşındakilerin yüzde 74'ü, 55-64 yaşındakilerin yüzde 84'ü İsrail yanlısı tutum bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.