Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da restorasyonu tamamlanan eserleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay ziyareti kapsamında 6 Şubat depremlerinde hasar oluşan ve restorasyonu aslına uygun yapılan eserleri ziyaret etti.

Özcan Yıldırım  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da restorasyonu tamamlanan eserleri ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/TCCB

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Caddesi'nde düzenlenen "455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

Belediye Başkanı Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Erdoğan, belediyenin şeref defterini imzaladı.

Erdoğan, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar oluşan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Meclis binasına ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eşlik ettiği Erdoğan, yetkililerden binanın tarihçesi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindekiler, burada Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci ve akademisyenlerinden oluşan koronun verdiği konseri dinledi.

Daha sonra Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mozaikten yapılan ve üzerinde "Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım" yazan tablo armağan etti.

Erdoğanü Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması törenine katıldı

Daha sonra Habib-i Neccar Camii'nin bulunduğu ve dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olan Kurtuluş Caddesi'ne geçen Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtuluş Caddesi'nin yeniden ışıklandırılması için düzenlenen törende, "Şimdi butona basmak suretiyle tüm caddenin ışıkları inşallah yanarak, bu cadde aydınlığa kavuşmuş olacak. Rabbim bu tür afetlerden bizleri muhafaza eylesin. Burada emeği geçen kardeşlerimden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın butona basmasının ardından Kurtuluş Caddesi aydınlandı. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından dua edildi.

