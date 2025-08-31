Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,456.60
BTC/USDT
108,854.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Gündem

Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, ahırda başına poşet geçen keçinin sürüdeki diğer hayvanları korkuttuğu anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Bekir Bektaş  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü

Antalya

Duraliler Mahallesi'nde besicilik yapan Hüseyin Kılar, boylarının kısa olması nedeniyle "cüce" olarak tabir edilen keçilerinin ahırında hareketlilik olduğunu fark etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keçilerin sürekli koşturmasından şüphelenerek ahırı kontrole giden Kılar, başına poşet geçen bir keçiyi kurtardı.

Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kılar, bir keçinin ahırdaki poşete başını sokup çıkaramadığını ve sürünün geri kalanının da keçiden kaçıştığını gördü.

Cüce Keçi Antalya çiftliğinin sahibi Kılar, AA muhabirine, çiftliğinde 100'e yakın cüce keçi beslediğini söyledi.

Keçilerin ahırlarını bebek telsizleri ve güvenlik kameralarıyla takip ettiklerini dile getiren Kılar, sabah saatlerinde bir hareketlilik fark etmesi üzerine ahıra gittiğinde bir keçinin kafasına poşet geçtiğini görerek, onu poşetten kurtardığını anlattı.

Poşetin keçinin kafasına nasıl geçtiğini anlamak için güvenlik kameralarını kontrol ettiğinde kendisini de güldüren görüntülerle karşılaştığını kaydeden Kılar, şunları söyledi:

"Trajikomik bir olay olmuş. Çöp poşeti, muhtemelen dışarıdan gelmiş. Bunlar da meraklı tabii, kafasını sokmuş. Geçen yıl da benzer bir olay yaşamıştık. Görüntüleri arkadaşlarımızla sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Meraklı keçi sürünün kalanını çok korkutmuş. 1-2 saatlik bir süreçte olmuş bu olay. Tabii fark edince hemen poşeti çıkardık ve normal hayatına devam etti."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnternette çocuklar için zararlı 2 bin 704 dijital içeriğe müdahale edildi
Siber suçlarla mücadele kapsamında 198 şüpheli yakalandı
Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Yeni adli yıl yarın başlayacak

Benzer haberler

Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü

Antalya'da başına poşet geçen keçinin sürüsünü korkuttuğu anlar izleyenleri güldürdü

Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti

Antalya'da "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı

Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor

Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor
Akdeniz'deki ısınma ekosistemi yeniden şekillendiriyor

Akdeniz'deki ısınma ekosistemi yeniden şekillendiriyor
Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet