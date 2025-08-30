Fatih Karagümrük, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Antalya
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Corendon Airlines Park Antalya Statı'nda karşılaştı.
Maçın ilk etkili pozisyonu 1. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ten geldi. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Tarık Buğra Kalpaklı'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Antalyaspor öne geçti. Storm'un sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Güray Vural, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra şutunu çekti. Top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada Tiago Çukur'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Storm'un sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Giannetti'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
34. dakikada Güray Vural'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara, kaleci Grbic'i geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Muhammed Kadıoğlu, son anda topu çizgiden çıkararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
42. dakikada Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Johnson'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahası ön direk hizasında topla buluşan Anıl Yiğit Çınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada Van de Streek'in ara pasında kaleci Grbic ile karşı karşıya kalan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, Grbic iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
53. dakikada Johnson'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gray'ın vuruşunda top, kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
75. dakikada konuk ekibin soldan kullandığı kornerde arka direk hizasındaki Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
79. dakikada Barış Kalaycı'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Cuesta iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
85. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Johnson'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Cuesta'nın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
90+3. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza sahası çizgisi sağ çaprazında topla buluşan Atakan Çankaya'nın ortasında arka direk hizasında meşin yuvarlağı kontrol eden Johnson, kaleci Cuesta'nın sağından topu filelere yolladı: 1-2.
Karşılaşma Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Marcel Licka: 1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık
Licka, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, takımının gerçekten iyi bir işi çıkarttığını söyledi.
Geçen haftaya göre farklı bir Fatih Karagümrük gördüklerini ve çok farklı bir maç izlediklerini ifade eden Licka, şöyle konuştu:
"Maçtan önce oyuncularıma kazanmamız gerektiğini söyledim. Fakat bunun için de topla kaliteli olmamız lazım. Kaliteyi göstermemiz gerekiyordu. Nitekim de böyle oldu. Bu maçta oyuncularım topla çok iyilerdi. Topu çok iyi kontrol ettiler. Topla çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Tabii ki de hataları oldu. Fakat Antalyaspor bu hataları değerlendiremedi ve gol atamadı. Bu yüzden de mutluyum. Ama beni en mutlu eden şey ise her oyuncum çok fedakarlık yaptı. 1-0 geriye düşmemize rağmen geri dönmeyi başardık. Oyunda durmayı, kalabilmeyi başardık. Sonra 1-1'e getirdik. Sonra tabii ki de maçı kazandık. İyi iş çıkarttık. İlk defa galibiyet aldık, çok çok önemliydi. Umarım böyle oynamaya devam ederiz. Hedefimiz, aynen bu maçta oynadığımız gibi oynamaya devam etmek."
Licka, daha sezonun başında olduklarını ifade ederek, takıma yeni transferlerin olmasını beklediklerini söyledi.
Ligde yaptıkları ilk 2 maçı gol atamadan kaybettiklerini hatırlatan Licka, "Genç bir takımız. Özellikle de oyuncularımın kafasında 'Acaba Süper Lig için yeterli değil miyim?' şeklinde soru işareti oluştu. Bunun için öz güven gerekiyor. Bu maçta geri dönüşümüzün oyuncularıma çok büyük mental yardımı oldu. Öz güven aşılandığını düşünüyorum. Buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü eğer bu öz güvene, bu mental güce sahip olamazsınız, profesyonel futbol oynayamazsınız." ifadelerini kullandı.
Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum
Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve bire bir baskıları ilk 10-15 dakika çok iyi yaptıklarını söyledi.
Oyunun geri kalan bölümünde yaklaşık 55 dakika rakibin oyun üstünlüğü olduğunu ifade eden Belözoğlu, "Bizim adımıza çok kötü diyebileceğim bir oyun. Karşılığında kaybettiğimiz bir maç. Maçın ikinci yarısında da oyunun bize bir 10-15 dakika geldiği kısım var. O kısımda maçı kazanabilecek pozisyonları da ürettik. Daha sonrasında rakibin pozisyonları var. Kalecimiz bizi oyunda tuttu. Genel hatlarıyla memnun olmadığım, git gellerin çok olduğu bir maçtı. Bütün hafta boyunca çalıştığımızın tamamen karşılığını alamadığım bir maç olması itibarıyla üzgünüm. Sorumluluğu, bu anlamda oyuncularımdan daha çok alması gereken kişinin de ben olduğumu söylemem gerekiyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldıracağız. Yeni bir takım olmanın vermiş olduğu sancıları daha çabuk atlatacak çalışmalarla inşallah milli ara sonrası iyi bir dönüş yapacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.
Yeni bir takım olduklarını vurgulayan Belözoğlu, bunun sancılarını yaşadıklarını dile getirdi.
Belözoğlu, oyuncularının ellerinden geleni yapmaya çalıştığını belirterek, "Bu maçta bizim ders çıkarmamız gereken çok fotoğraf var. Bizi geçen sene ayakta tutan defans parçasında çalışmamız gereken çok yerler olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.