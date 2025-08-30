Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,372.00
BTC/USDT
108,885.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri”ne katılıyor. SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
logo
Kültür

Antalya'da "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Kemer ilçesinde düzenlenen "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı.

Rabia Sapmaz  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Antalya'da "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı

Antalya

"Yeşil vatan, yeşil Antalya" sloganıyla Çifteçeşmeler Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler ve sanatçılar, orman yangınlarına dikkati çekmek için kamp kurdu.

Çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sanatçılar, çalıştay süresince resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür alanlarında çalışmalar yapacak.

Etkinlikler, kamp alanının yanı sıra deniz kıyısında ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik bölgesinde gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan eserler satışa sunularak, elde edilen gelirle alınan fidanlar ormanlık alanlara dikilecek.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, etkinlikte farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde doğal bir ortamda çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Özellikle, 'Yeşil vatan, yeşil Türkiye ve yeşil Antalya' sloganıyla sanatçılar ve akademisyenler olarak biz de varız dedik." diye konuştu.

Etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan, İzmir'deki orman yangınları sonrası yapılan çalışmalara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu” şiarımızı tüm katmanlarıyla hayata geçireceğiz
"Huzur İstanbul" uygulamasında 621 kişi gözaltına alındı
Dünyada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı

Benzer haberler

Antalya'da "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı

Antalya'da "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı

Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor

Akdeniz'deki ısınma ekosistemi yeniden şekillendiriyor

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Antalya'da iki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da iki depoda çıkan yangın kontrol altına alındı
Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu

Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal yarışmalarına 352 film başvurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet