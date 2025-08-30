Dolar
Sağlık

Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor

İş temposu, kötü beslenme, dijitalleşme ve yoğun sosyal medya kullanımı gibi nedenlerle tatil tercihlerinde deniz, kum, güneş kadar stresten arınmaya yönelik alternatif sağlık turizmi de öne çıkıyor.

Ayşe Yıldız  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Stresten arınmak isteyenler alternatif sağlık turizmine de yöneliyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde Swandor Hotels Topkapı Palace'de, turistlerin stresten arınmasına, uyku kalitesinin artmasına katkı sunmak amacıyla çalışma yapıldı.

Rusya ve Litvanya'da kuantum fiziği alanında uzman profesörlerin eşliğinde, 6 ay süren çalışmayla altıgen şeklinde, göktaşı ve farklı elementlerin yer aldığı, ışık ve ses geçirmeyen oda yapıldı.

Özellikle Rus turistler, farklı elementlerin yer aldığı "Antistres" ismi verilen odadaki koltuklarda yarım saat kadar dinlenerek, karanlık, göktaşı ve elementlerin etkisini deneyimleme imkanı buluyor.

Odanın sorumlusu Rus Dr. Natalya Barinova, AA muhabirine, Kore tıbbı diplomasına da sahip olduğunu belirterek, özellikle alerjik reaksiyonları olan veya pek çok ilacı kullanamayan kişilerin tedavisine yönelik Kore tıbbı yöntemlerinin kullanılabildiğini söyledi.

Alternatif tıp amaçlı Antalya'da kurulan tesisin ilgi gördüğünü anlatan Barinova, "Rusya'da bu konuda çok fazla araştırma yapıldı ve farklı üniversitelerde bu veriler kullanıldı. Kullandığımız bu yöntem, hastalıkların önlenmesine ve tedavisine yardımcı oluyor. Özellikle alerjik reaksiyonları olan, aşırı efor harcayan, gün içinde stresli olanlara tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Odada 5 ülkeden 15 element var"

Swandor Hotels Topkapı Palacenin sahiplerinden, Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) Yönetim Kuruyu Üyesi Mehmet Akpınar da Rusya ve Litvanya'da kuantum fiziği alanında uzman profesörler eşliğinde odanın yapıldığını söyledi.

Farklı elementlerin yer aldığı odanın radyofrekanstan uzak olduğunu vurgulayan Akpınar, şunları kaydetti:

"Odayı önce yakınlarımız, arkadaşlarımız deneyimledi. Üniversitelerden hocalar gelerek, karanlık odaya ilişkin izlenimlerini paylaştı. Bu odada 5 ülkeden 15 element var. Eski camilere girdiğimiz zaman çıkmak istemeyiz. Bunun tek sebebi Mimar Sinan'ın yapmış olduğu toprak tuğla zemin kaplamasında vücuttaki negatifliği çekip, almasıdır. Aynı malzemeleri biz burada uyguladık. Rusya'dan getirttiğimiz göktaşı, Teknokentte nanoteknolojiyle sıvı hale getirilerek, odanın duvarlarında kullanıldı. Odanın içinde elektrik, radyofrekans yok. Olsa da duvarda kullandığımız malzemelerden dolayı frekans kesici var. Farklı elementlerin yer aldığı bu oda, vücudun kendi kendini tamir etme özelliğini devreye sokuyor."

Akpınar, 25 metrekare alana sahip 7 kişilik odayı 7'den 70'e herkesin kullanabildiğini belirterek, vücuttan atılmayan stresin ileride sağlık sorunlarına neden olabildiğine değindi.

Akpınar, özellikle Ruslar'ın karanlık odaya ilgi gösterdiğini vurgulayarak, "Özellikle Ruslar bu odaya ilgi gösteriyor. Vücudun kendini tamir etmesi, günlük hayatta stresten kaynaklı negatif enerjinin atılması için kullanılıyor." dedi.

UASTED Başkanı Mehmet Kanpolat da tesisin medikal turizmin yanında alternatif sağlık turizmi sunduğunu ifade etti.

Birçok akademisyenle odayı incelediklerini, karanlıkta oturarak deneyimlediklerini vurgulayan Kanpolat, "Özellikle birkaç seans gelen başta ben olmak üzere odanın faydasını gördük. Yarım saat kadar karanlık odada koltuklarda dinleniyorsunuz." diye konuştu.

Kanpolat, birkaç seans sonra metabolizmamın ciddi anlamda hızlandığını net şekilde gördüğünü anlatarak, bu nedenle kaygı ve stresin azalmasına, özellikle uyku problemi yaşayanlara pozitif katkı sağladığını dile getirdi.

