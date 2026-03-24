Sillyon Antik Kenti'ndeki asırlık Yörük-Türkmen evleri turizme kazandırılıyor

Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nde yer alan ve tarihi eser hüviyeti kazandırılan asırlık dört Yörük-Türkmen evi orijinaline uygun restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Süleyman Elcin  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Fotoğraf: Süleyman Elcin/AA

Antalya

Güçlü savunma sistemi nedeniyle Büyük İskender'in ele geçiremediği şehir olarak tarihe geçen Sillyon'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında Opet ana sponsorluğunda çalışmalar sürüyor.

Yaşamın kesintisiz 7 bin yıldır süregeldiği, birçok kültüre ev sahipliği yapması nedeniyle medeniyetlerin beşiği olarak gösterilen Sillyon'un son sakinleri arasında ise Yörük-Türkmenler yer alıyor.

Antik kent sınırları içinde yer alan asırlık Yörük-Türkmen evlerinde, kazı başkanı Doç. Dr. Murat Taşkıran'ın önderliğinde yürütülen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Tarihi yapılardan birisinin de Yeşilçam'ın unutulmazlarından "Köprü" filminde Kadir İnanır'ın yaşadığı evin olması dikkati çekiyor.

Evlere tarihi eser hüviyeti kazandırıldı

Sillyon Antik Kenti Kazı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Taşkıran, AA muhabirine, evlerin Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapıldığını söyledi.

Benzer mimari ile yapılan evleri korumak, yaşatmak, Yörük-Türkmen kültürünü gelecek nesillere taşımak amacıyla proje geliştirdiklerini belirten Taşkıran, "Öncelikle kurulumuzun desteğiyle evleri tescil ettirdik ve tarihi eser hüviyetine kazandırdık. Arkasından proje hazırladık ve uygulamalarını tamamladık. Hem bu evleri koruduk hem de tarihi eser hüviyetine kazandırarak uzun ömürlü olmalarını sağladık." dedi.

Taşkıran, ayrıca bu evlere bir işlev de kazandırdıklarını vurgulayarak, "Birini kütüphane yaptık. Bir araştırmacının arkeoloji, sanat ve tarih anlamında çok rahat çalışabileceği bir altyapı oluşturduk. Evlerden birini de dijital arkeoloji laboratuvarına dönüştürdük. Bir tanesini de konuk evi olarak kullanıyoruz. Buradaki Yörük-Türkmen kültürünü muhafaza etmeye amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Eve 'Kadir İnanır Evi' adını verdik"

Tarihin Sillyon'un sadece bir dönemden ibaret olmadığını anlatan Taşkıran, "Burada Helenistik'ten Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya kadar tarih hiç durmamış. Biz de tarihin her aşamasına karşı bir sorumluluk bilinciyle hareket ederek korumaya, yaşatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sillyon'u Antalya'nın turizm potansiyeli içerisine yavaş yavaş kanalize etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antik kenti ziyaret edenlerin Yörük yaşamına dair izleri de artık bulabileceğini dile getiren Taşkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ziyaretçiler Yörük-Türkmen geleneğinde gördüğümüz ocaklık, halvet kısmı gibi mimari durumları görebilir. Buradaki 4 evin sahibi de kuzen. Bu evlerden bir tanesi misafir ettiği kişiler açısından çok farklı durumda. Kadir İnanır, Necla Nazır ve Fikret Hakan'ın başrollerini paylaştığı 'Köprü' filmine ev sahipliği yapmış. Türk sinemasının kült filmlerinden 'Köprü', bu evde çekiliyor. Evin bu özelliğini ziyaretçilere özellikle vurguluyoruz. Sanatçı Kadir İnanır'a da ulaştık. Evin restore edilmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Eve 'Kadir İnanır Evi' adını verdik. Hatta o filmde oynayan insanlar hala bu bölgede yaşıyor. Evi ziyaret ettiklerinde anıları canlandı."

