İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkenin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”nun aktivistleri, Gazze’ye hareketi öncesinde Barselona’da basın toplantısı düzenleniyor. TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.
logo
Gündem

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde bugün hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Fatma Sevinç Çetin  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Rüzgar, genellikle güneyli ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul 33, Edirne 32, Kırklareli 32, İzmir 34, Afyonkarahisar 33, Denizli 37, Muğla 35, Adana 33, Antalya 30, Hatay 31, Burdur 36, Ankara 34, Eskişehir 35, Konya 35, Nevşehir 33, Bolu 35, Zonguldak 28, Sinop 31, Düzce 36, Samsun 31, Tokat 39, Trabzon 27, Amasya 38, Erzurum 33, Kars 33, Van 30, Malatya 36, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 33 ve Siirt 39 derece."

