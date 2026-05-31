Beşiktaş'ta teknede çıkan yangın söndürüldü

Mücahit Türetken, Lale Bildirici Büyükkarakaya
31 Mayıs 2026•Güncelleme: 31 Mayıs 2026
Bebek Sahili açıklarında Boğaz turu hizmeti veren 20 metre boyundaki teknenin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Teknede bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı.
Ekiplerin denizden ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında teknede hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle Cevdet Paşa Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, itfaiye ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.