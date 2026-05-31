İsrail ordusu, "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddiasıyla Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında "araçla ezme" girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinin güneyindeki Gush Etzion kavşağında "araçla ezme" girişimi gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusu, "araçla ezme" girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü el-Halil kenti sakini bir Filistinlinin askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Ayrıca İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda biri ağır 2 İsraillinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlinin 31 yaşındaki Emced Cevad Abdülfettah Netşe olduğu açıklandı.

Öte yandan İsrail basını, olayın ardından İsrail ordusunun, Batı Şeria'daki 60 numaralı otoyolu çift yönlü trafiğe kapattığını aktardı.