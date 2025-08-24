Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,785.70
BTC/USDT
114,955.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'da Gazze için dua programı düzenlendi

Filistin'e Destek Platformunun "Gazze için ellerimizi semaya kaldırıyoruz" çağrısıyla Fatih Camisi'nde dua programı düzenlendi.

Alper Korkmaz  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
İstanbul'da Gazze için dua programı düzenlendi Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

Camide kılınan yatsı namazının ardından platform adına kısa bir konuşma yapan Sezgin Kızılkoca, Gazze'nin yaşlıları, gençleri ve çocukları için bu akşam burada Türkiye ve İstanbul'daki kardeşleri olarak dua edeceklerini söyledi.

Ardından Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nevvaf Tekruri ve Fatih Camisi imam hatibi dua etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Camideki dua buluşmasına, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dua sonrası ellerindeki Filistin bayraklarıyla cami avlusuna çıkan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sloganlarla protesto etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Kahramanmaraş'ta 4,0 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları, Malazgirt semalarında gösteri uçuşu yaptı
İstanbul'da Gazze için dua programı düzenlendi
Hatay'da otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Benzer haberler

İstanbul'da Gazze için dua programı düzenlendi

İstanbul'da Gazze için dua programı düzenlendi

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "açlık" protesto edildi

İsrailliler, Gazze kentini işgal kararına karşı esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi

İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok

İsrail'in Gazze'ye saldırısından yaralı kurtulan Filistinli kadın: Kabusta gibiyiz, sesimizi duyan yok
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesine ilişkin mektup: “Vakti çoktan geldi”

Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesine ilişkin mektup: “Vakti çoktan geldi”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet