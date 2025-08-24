Dolar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu'da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 28'e geriledi.
Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.

Baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.

Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.

