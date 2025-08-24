Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28 ölçüldü.
Bolu
Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'ndaki karların erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen su sayesinde ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde, havaların sıcak seyretmesiyle su seviyesi azaldı.
Suyun azalmasıyla gölde yarım ada görüntüsü oluştu.
Baraj gölünde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak seviyede su kaldığı belirtildi.
Suyun azaldığı gölün kıyısında bazı kişiler ata bindi, bazıları göl çevresinde yürüyüş yaptı.