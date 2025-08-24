Dolar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti

Abluka altına aldığı Gazze'de kıtlığa neden olan İsrail, Avustralya'nın birçok şehrinde on binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Aynur Şeyma Asan, Recep Sakar  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Avustralya'da on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'de kıtlığa sebep olan ablukasını protesto etti Fotoğraf: Recep Sakar/AA

Ankara/Melbourne

ABC News'ün haberine göre, Filistin'e destek için düzenlenen ve ülke tarihindeki en büyük kitlesel eylemlerden biri olarak değerlendirilen gösterilere katılanlar, Avustralya'nın İsrail ile silah ticaretini durdurmasını ve buna ek olarak ekonomik yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Queensland eyaletinin Brisbane kentinde polis, yaklaşık 10 bin kişinin Filistin'e destek için sokağa çıktığını açıkladı.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını "katliam" ve "soykırım" olarak tanımlayan göstericiler, Avustralya hükümetinden acilen harekete geçerek daha güçlü adımlar atmasını istiyor.


Fotoğraf: Roni Bintang/AA

Yeşiller Partisinden Queensland Senatörü Larissa Waters, Brisbane'deki Filistin'e destek gösterisinde yaptığı açıklamada, "Avustralyalılar, İsrail hükümetine silah parçaları satmamız nedeniyle dehşet içinde. Bu, sona ermeli." dedi.

New South Wales (NSW) eyaletindeki Sydney kentinde binlerce kişi, Hyde Park'ta başladıkları Filistin'e destek gösterisinde Belmore Park'a yürüdü.

Başkent Canberra'da yaklaşık 2 bin kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Tazmanya eyaletinin Hobart kentinde de binlerce kişi, Filistin'e destek mesajları içeren dövizler ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı.


Fotoğraf: Roni Bintang/AA

West Australia eyaletindeki Perth kentinde yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı Filistin'e destek gösterisinde İsrail'e Gazze'deki ablukasını sonlandırması için yaptırım uygulanması çağrısında bulunuldu.

South Australia eyaletinin Adelaide kentinde de binlerce kişi, Parlamento'nun önünde bir araya gelerek Filistin'e destek için yürüdü. "Özgür Filistin" sloganı atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

"Bu Bir Savaş Değil, Katliam"

Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde "Filistin Eylem Grubu" adlı sivil toplum kuruluşu, 100 bini aşkın kişinin yürüyüşe katıldığını açıklarken polis, bu gösteriye 10 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.


Fotoğraf: Roni Bintang/AA

Melbourne kent merkezini dolduran göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin", "İsrail'e yaptırım, hemen şimdi", "Özgür Gazze özgür Filistin" sloganları attı.

Gösteriye katılan Gül Demirci AA muhabirine "İsrail büyük bir katliam yapıyor, insanlar evsiz, yiyecek ve içecekten mahrum. Biz elimizden geleni yaparak bunu durdurmaya çalışıyoruz," şeklinde konuştu.

Sibel Koç ise "Ne kalbimiz elveriyor ne de yüreğimiz dayanıyor, yerimizde duramıyoruz," ifadelerini kullandı.

Dilek Oruç da "Çocukların katledilmesini istemiyoruz, bu bir savaş değil, resmen katliam" diyerek tepkisini gösterdi.


Fotoğraf: Roni Bintang/AA

Melbourne'deki eyalet kütüphanesinin önünde başlayan ve yaklaşık 4 saat boyunca devam eden gösteriler, Victoria Eyalet Parlamento binası önünde son buldu.

Gazze'de kıtlık ilan edildi

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze'de en şiddetli düzey olarak bilinen 5. seviyede kıtlık tespit edildiğini bildirmişti.

BM, Gazze'de ilan edilen kıtlığın İsrail'in ablukasının sonucu olduğunu doğrulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
