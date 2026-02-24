Dolar
43.86
Euro
51.68
Altın
5,121.55
ETH/USDT
1,807.80
BTC/USDT
62,953.00
BIST 100
14,038.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Lubben ve Yaben beldelerine baskınlar düzenledi.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Duran  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

Ramallah

Nablus'un güney kesimindeki Lubben Beldesi Belediye Meclisi Başkanı Yakup Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun beldeye baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptığını ifade eden Uveys, aramaların sürdüğünü söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bazı Filistinli gençlerin gözaltına alındığını aktaran Uveys, sayıya ilişkin bilgi vermezken, İsrail güçlerinin evlerdeki eşyalara da zarar verdiklerini kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Yaben beldesi de baskınlara sahne oldu.

Filistinlilerin evlerini arayan İsrail askerleri, bazı kişileri gözaltına alırken, sayıya ilişkin henüz bilgi alınamadı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Ramallah kentinin batı kesimindeki Beyt Lagiya beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

Bölgede Filistinlilere ait 3 ev ile bir tavuk kümesi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla İsrail güçlerince yıkıldı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre İsrail, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Baskınlar Tel Aviv'in yerleşim birimlerini genişletme politikasının neticesi

Yabed Beldesi Belediye Başkanı Emced Atatire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son zamanlarda sık sık Yabed'e baskınlar düzenlediğini ve Filistinlilerin gözaltına alındığını belirtti.

Atatire, "İsrail'in baskınları, Tel Aviv'in burada yerleşim birimlerini genişletme ve Filistin toprakları gasbeden İsraillilere yer açma politikasının neticesi" dedi.

Tel Aviv'in burada yaşayanlara rahat vermeme, yolları kapatma, vatandaşların giriş çıkışına izin vermeme ve halka saldırma politikaları güttüğünü aktaran Atatire, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını tamamen hakimiyeti altına almaya çalıştığını söyledi.

Yabed'in bunlara maruz kalan tek belde olmadığına dikkati çeken Atatire, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede yasa dışı yerleşim yerleri kurduğunu aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırı ve baskıları ramazanda da artarak devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bu hafta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar düşecek
Sıfır Atık Vakfı COP31 Dijital Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçirdi
Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

İsrail saldırılarının izlerinin silinmediği Nebatiye çarşıları ramazanla nefes almaya çalışıyor

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

ABD yönetiminin, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamaları sonrası diplomatik temasları yoğunlaştırdığı iddiası

ABD yönetiminin, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamaları sonrası diplomatik temasları yoğunlaştırdığı iddiası
Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti

Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti
Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet