İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenledi

Ramallah
Nablus'un güney kesimindeki Lubben Beldesi Belediye Meclisi Başkanı Yakup Uveys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun beldeye baskın düzenlediğini belirtti.
İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerinde aramalar yaptığını ifade eden Uveys, aramaların sürdüğünü söyledi.
Bazı Filistinli gençlerin gözaltına alındığını aktaran Uveys, sayıya ilişkin bilgi vermezken, İsrail güçlerinin evlerdeki eşyalara da zarar verdiklerini kaydetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Yaben beldesi de baskınlara sahne oldu.
Filistinlilerin evlerini arayan İsrail askerleri, bazı kişileri gözaltına alırken, sayıya ilişkin henüz bilgi alınamadı.
İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu Ramallah kentinin batı kesimindeki Beyt Lagiya beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.
Bölgede Filistinlilere ait 3 ev ile bir tavuk kümesi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla İsrail güçlerince yıkıldı.
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.
Filistin hükümetine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre İsrail, Batı Şeria'da 2025 yılında yaklaşık 1400 ev ile tesisi kapsayan 538 yıkım operasyonu gerçekleştirdi.
İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.
Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.
Baskınlar Tel Aviv'in yerleşim birimlerini genişletme politikasının neticesi
Yabed Beldesi Belediye Başkanı Emced Atatire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son zamanlarda sık sık Yabed'e baskınlar düzenlediğini ve Filistinlilerin gözaltına alındığını belirtti.
Atatire, "İsrail'in baskınları, Tel Aviv'in burada yerleşim birimlerini genişletme ve Filistin toprakları gasbeden İsraillilere yer açma politikasının neticesi" dedi.
Tel Aviv'in burada yaşayanlara rahat vermeme, yolları kapatma, vatandaşların giriş çıkışına izin vermeme ve halka saldırma politikaları güttüğünü aktaran Atatire, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını tamamen hakimiyeti altına almaya çalıştığını söyledi.
Yabed'in bunlara maruz kalan tek belde olmadığına dikkati çeken Atatire, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede yasa dışı yerleşim yerleri kurduğunu aktardı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.
Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail saldırı ve baskıları ramazanda da artarak devam ediyor.