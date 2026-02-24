Dolar
43.85
Euro
51.70
Altın
5,173.33
ETH/USDT
1,846.30
BTC/USDT
64,169.00
BIST 100
14,061.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in soykırım ve zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirterek, işgale son verilmeden adil ve kalıcı bir barışın sağlanamayacağını belirtti.

Awad Rjoob, Esat Fırat  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 61. oturumunda konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağabekyan, İsrail'in uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı açıkça ihlal ettiğine dikkati çekerek, "Silah zoruyla yerleşimci-sömürgeci bir gerçeklik dayatılıyor, soykırım ve zorla yerinden etme politikaları sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası sisteme ve alınan kararlara yönelik sistematik bir saygısızlığı yansıttığını dile getiren Ağabekyan, süregelen cezasızlığın İsrail'i savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Ağabekyan, işgale son verilmeden ve iki devletli çözüm temelinde bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan adil bir barışın mümkün olmayacağını vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ağabekyan, sözlü kınamaların ötesine geçilerek hesap verebilirliği sağlayacak ve İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayacak caydırıcı ve somut adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Filistinli Bakan, İsrail güçlerinin koruması altında Batı Şeria'da, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi, toprak gaspları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan saldırılarıyla​​​​​​​ ilhak adımlarının hızlandırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "yasa dışı bir fiili durum oluşturma ve işgali kalıcı hale getirme girişimi" olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin öldüğü kazaya ilişkin iddianamenin detaylarına ulaşıldı
TÜRKSOY'un ev sahipliğinde Ankara'da iftar verildi
Başkentte kontrolden çıkan otomobil pastaneye girdi
Türkiye, Arap Birliği, İİT ve 18 ülke, İsrail'in Batı Şeria'ya ilişkin kararlarını en güçlü şekilde kınadı
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan: İşgal sona ermeden adil barış mümkün değil

İsrail Başbakanı Netanyahu, karmaşık ve zorlu günler yaşadıklarını söyledi

ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na indi

İDDEF, ramazanda kurduğu iftar sofralarıyla Gazzelilere moral oluyor

İDDEF, ramazanda kurduğu iftar sofralarıyla Gazzelilere moral oluyor
Filistinli çocuklar, cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak ramazanı değerlendiriyor

Filistinli çocuklar, cami enkazında Kur’an-ı Kerim okuyarak ramazanı değerlendiriyor
İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan 5 medya platformunu yasakladı

İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa ağırlıklı yayın yapan 5 medya platformunu yasakladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet