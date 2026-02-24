Dolar
43.86
Euro
51.72
Altın
5,174.02
ETH/USDT
1,821.10
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,076.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

İsrail Savunma Bakanlığının İran'a olası bir saldırıya hazırlık amacıyla hükümetten birkaç milyar şekel tutarında ek bütçe istediği belirtildi.

Burak Dağ  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

Kudüs

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Savunma ile Maliye Bakanlıkları yetkilileri arasında son günlerde 2026 savunma bütçesine ilave fon talebine ilişkin bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Söz konusu ek bütçe talebi, İsrail’in ABD’nin muhtemel İran saldırısına katılabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı bir döneme denk geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Savunma Bakanlığının İran'a olası saldırılar için talep ettiği ek bütçenin net tutarı ise basına yansımadı.

Toplantılarda Maliye Bakanlığından bazı üst düzey yetkililerin, ek bütçe tahsisinin gerekçesini sorguladığı ve Savunma Bakanlığının mevcut tehdit ortamından yararlanarak yeterli delil sunmaksızın daha fazla para talep ettiğini savunduğu bildirildi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralık ayında 112 milyar şekel (yaklaşık 36 milyar dolar) tutarındaki 2026 savunma bütçesini onaylamıştı. Onaylanan savunma bütçesi, İsrail ordusunun talep ettiği 140 milyar şekelin (yaklaşık 45 milyar dolar) altında kalmıştı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri savunma bütçesini uzun vadede artırmayı planladıklarını, gelecek 10 yılda savunma bütçesinde 350 milyar şekel (112 milyar dolar) ilave artış hedeflediklerini duyurmuştu.

İsrail ordusunun yüksek alarm durumuna geçtiği aktarılmıştı

İsrail basını, geçen hafta ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiğini aktarmıştı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ABD'nin İran'a saldırı başlatması halinde İsrail'in de bu saldırılara katılacağı iddia edilmişti.

İran ile müzakereler sürerken ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını hızlı bir şekilde artırma yoluna gitmesi, her an İran'a saldırı gerçekleşebileceği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail, İran'ın nükleer programı ve balistik füze programının sonlandırılması ile Tahran yönetiminin bölgedeki "vekillerine" desteğinin kesilmesini savunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor

İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor

İsrail Savunma Bakanlığının, İran'a olası saldırıya hazırlık için ek bütçe istediği bildirildi

ABD yönetiminin, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamaları sonrası diplomatik temasları yoğunlaştırdığı iddiası

CBS News: Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin sınırlı olmasından rahatsız

CBS News: Trump, İran'a yönelik askeri seçeneklerin sınırlı olmasından rahatsız
Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti

Gazze'de soykırım sürerken AB'nin İsrail ile ilişkileri hız kesmeden devam etti
İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır

İran Hükümet Sözcüsü: Hükümet üniversitelerdeki öğrencileri dinlemeye hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet