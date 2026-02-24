Dolar
ABD yönetiminin, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamaları sonrası diplomatik temasları yoğunlaştırdığı iddiası

ABD'li üst düzey yetkililerin, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin "İsrail'in Orta Doğu'nun büyük bölümünü kontrol etme hakkı olduğu" yönündeki açıklamaları sonrası Arap ülkelerinin tepkilerini yatıştırmak için temaslarda bulunduğu iddia edildi.

Zeynep Katre Oran  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Ankara

Politico'nun haberine göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau ile bazı üst düzey yetkililer, Mike Huckabee'nin açıklamalarının yol açtığı rahatsızlığı gidermek amacıyla Arap ülkelerindeki muhataplarıyla temasa geçti.

Yetkililerin, Huckabee'nin sözlerinin kişisel görüşlerini yansıttığını, söz konusu açıklamaların yönetimin İsrail ve Orta Doğu politikasında değişikliğe işaret etmediğini aktardığı öne sürüldü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke ise yayımladıkları ortak açıklamada, Huckabee'nin ifadelerini "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.

