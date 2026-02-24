Dolar
43.86
Euro
51.71
Altın
5,173.81
ETH/USDT
1,820.10
BTC/USDT
63,307.00
BIST 100
14,075.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadıklarını belirterek, "Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." dedi.

Dmitri Chirciu  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna konusunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Hedeflerin birçoğuna ulaşılmadı. En önemli hedefimiz, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve ölüm tehlikesi altında bulunan insanların güvenliğini sağlamak. Ancak hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle de (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Peskov, diğer yandan Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını dile getirerek, "Bu yönde çalışmalar sürüyor. Her halükarda, Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki haberleri yorumsuz bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Uşak'ta yapılacak konutların kurası çekildi
Yalova'da baba ve kızının komşusu tarafından darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor
Üsküdar'da aynı noktada 6 ayda meydana gelen 11 trafik kazası kamerada
İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 1 zanlı daha tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

Rusya: Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadık

İranlılar, ABD ile yürütülen nükleer müzakere sürecine ilişkin "endişe ve umudu" bir arada yaşıyor

ABD yönetiminin, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamaları sonrası diplomatik temasları yoğunlaştırdığı iddiası

İstanbul Teknik Üniversitesinden ABD'nin bilim ve teknoloji merkezlerine ziyaret

İstanbul Teknik Üniversitesinden ABD'nin bilim ve teknoloji merkezlerine ziyaret
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor

Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planlıyor
Japonya'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ticaret anlaşmasındaki haklarının korunması talebi

Japonya'dan ABD'ye geçen yıl yapılan ticaret anlaşmasındaki haklarının korunması talebi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet