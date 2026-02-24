BM: Ukrayna'da hala 10,8 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Ukrayna'da, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş nedeniyle 10,8 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.
Cenevre
Schmale, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın beşinci yılına girdiğini söyleyen Schmale, Ukrayna'daki savaşın, milyonlarca insanı riske atarak ve ciddi insani ihtiyaçlar doğurduğunu belirtti.
Schmale, savaşın tahmin edilemeyecek insani acılara neden olmaya devam ettiğini, iyileşmenin zorluklarını ve maliyetlerini artırdığını dile getirdi.
Ukrayna için iyileşmenin maliyetinin 10 yıllık bir süreç için 590 milyar dolar olduğunun tahmin edildiğini aktaran Schmale, bunun da Ukrayna'nın geçen yılki gayrisafi yurt içi hasılasının 3 katına denk geldiğini ifade etti.
"Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü"
Schmale, iyileşmenin insan merkezli ve topluluk temelli olması gerektiğinin altını çizerek "Tahminlerimize göre, Ukrayna nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ini oluşturan 10,8 milyondan fazla kişi hala insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu sayıya, Rusya tarafından işgal edilen topraklardaki bir milyon kadar kişi de dahil." dedi.
2025'in, 2022'den bu yana devam eden savaşta siviller için en ölümcül yıl olduğuna dikkati çeken Schmale, "Geçen yıl en az 2 bin 500 sivil öldürüldü ve 12 binden fazla sivil yaralandı. Bu, 2024 yılına kıyasla yüzde 30'dan fazla bir artış anlamına geliyor." diye konuştu.
BM: Ukrayna'da 3,7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edilmiş durumda
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Avrupa Bölge Direktörü ve Ukrayna Bölgesel Mülteci Koordinatörü Philippe Leclerc, Rusya ile Şubat 2022'den bu yana savaş halinde olan Ukrayna'da 3,7 milyon kişinin, ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğunu söyledi.
Leclerc, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna'nın son 10 yılın en sert kışını yaşadığını belirten Leclerc, yerinden edilmiş milyonlarca Ukraynalının, zorluklar ve barış umutlarının uzak kaldığı büyüyen bir krizle karşı karşıya olduğuna işaret etti.
Leclerc, "Ukrayna'da kış boyunca konutlara, enerji sistemlerine ve temel hizmetlere yönelik tekrarlanan saldırılar, milyonlarca insanı uzun süre ısıtmasız ve elektriksiz bıraktı. Ülke içinde 2026'da tahmini 10,8 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olacak. Ukrayna'da 3,7 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Aynı zamanda 5,9 milyon Ukraynalı yurt dışında mülteci olarak kalmaya devam ediyor." dedi.
"Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor"
Ukrayna ile Rusya arasında 5. yılına giren savaşın belirsizlikler getirdiğini söyleyen Leclerc, yerinden edilen mültecileri desteklemek için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
Leclerc, koşullar elverdiğinde kademeli ve gönüllü geri dönüşlerin Ukrayna'nın toparlanması için kritik önem taşıyacağını dile getirdi.
Savaşın başlangıcından bu yana BMMYK ve ortaklarının Ukrayna'da 10 milyon kişiye acil yardım, koruma hizmetleri ve psikososyal destek sağladığını aktaran Leclerc, 2026'da yeterli fon sağlanması koşuluyla, BMMYK'nin ülke içinde 2 milyon kişiye daha yardım etmeyi planladığını kaydetti.
Leclerc, "Kış mevsimi sona erse de insani kriz devam ediyor. Ukrayna halkına ülke içinde insani yardım ve iyileşme, yurt dışında ise güvenlik ve kendi kendine yeterlilik konularında destek vermeliyiz." diye konuştu.