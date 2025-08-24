Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını bildirdi.
Ankara
Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.
Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.