Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçişe ilişkin çektiği fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaşanlara özel hediye verilecek.
Ankara
TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan." ifadelerine yer verildi.