Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,729.40
BTC/USDT
114,700.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki geçişe ilişkin çektiği fotoğrafları, #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaşanlara özel hediye verilecek.

Seda Tolmaç  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak

Ankara

TEKNOFEST'in NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, "Bugün günlerden #TeknofestMaviVatan. Boğaz geçişinden çektiğin en güzel fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketi ile NSosyal'den paylaş, en özel hediyeyi kazan." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Savarona yatıyla Boğaz'daki geçiş törenine katılacak gençler duygularını AA'ya anlattı
Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak
Bolu'daki Gölköy Baraj Gölü'nde su seviyesi yüzde 28'e düştü

Benzer haberler

Savarona yatıyla Boğaz'daki geçiş törenine katılacak gençler duygularını AA'ya anlattı

Savarona yatıyla Boğaz'daki geçiş törenine katılacak gençler duygularını AA'ya anlattı

Boğaz geçişinden çektiği fotoğrafları #TeknofestMaviVatan etiketiyle NSosyal'den paylaşanlar hediye kazanacak

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni için Sarayburnu'ndan ayrıldı

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni için Sarayburnu'ndan ayrıldı

"Mavi vatan"ın muhafızları İstanbul'u selamlayacak

"Mavi vatan"ın muhafızları İstanbul'u selamlayacak
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet