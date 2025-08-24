Dolar
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilecek geçit törenine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemiyle birlikte yapacağı geçiş için tüm hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul Boğazı'nda yerini aldı.

Şaduman Türkay  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, İstanbul Boğazı'nda yapılacak geçiş törenine hazır Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

İstanbul

Savarona, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, bugün İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli geçit töreni için hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı limanından dün akşam saatlerinde ayrılan yat, sabah saatlerinde 13 öğrenciyi Sarıyer'den alarak, geçiş töreni için diğer yerli ve milli gemilerle buluşacağı noktaya ulaştı. Öğrenciler, yatın geçmişi ve restorasyon sürecine ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

TCG Savarona'da geçiş eğitimleri de icra edildi.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

"Halkımızı bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz"

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkları tamamlanan Savarona'nın, diğer donanma gemileriyle Boğaz geçişini icra edeceğini söyledi.

Yetkin, "Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından organize edilen program kapsamında 9 gemimizin, bu gördüğünüz nizam içinde Boğaz geçişi başlayacak. 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, 16.30'da Rumeli Hisarı'na ve nihayetinde 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Dolmabahçe önünde denizcilere özgü çimariva ile selamlayarak, ileri harekete geçeceğiz. Güzergah boyunca sayın halkımızı da selamlayacağız. Halkımızı da bu güzel ve gururlu ana eşlik etmek üzere Boğaz'a davet ediyoruz. 'Bayrağınızı alıp gelin' çağrısıyla İstanbul halkı bizi selamlarken, biz de onları selamlayacağız." diye konuştu.


Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

Savarona'ya sabah 13 üniversite öğrencisinin de alındığını belirten Yetkin, "Hepsi pırıl pırıl, hepsi geleceğimizin teminatı. Gemimizi gururla dolaşıyorlar. TCG Anadolu'da da öğrencilerimiz var. Milli gemilerimizin üretilmesi, tam bağımsızlık yolunda kendi silahlarımızı, gemilerimizi, uçaklarımızı, tanklarımızı üretebilmek için bu cesareti göstermek için hepsinin gözbebeklerinde bu pırıltıyı gördüm. TEKNOFEST Mavi Vatan'da hepsinin denizciliğe ilgilerinin daha da artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Tümamiral Yetkin, 30-31 Ağustos'da İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için çok yoğun ve güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

Yarışmalar, canlı gösteriler, korolar, kürek yarışmaları, bando konserleri ve 15 gemi ile büyük bir gösteri hazırladıklarını ifade eden Yetkin, geliştirilen ürünlerin de sergileneceğini kaydetti.

"Aslına uygun şekilde restore edildi"

Yetkin, 1986'da okul gemisi olarak hizmet veren Savarona'nın uzun süre denizlerden uzak kaldığını belirterek, yatın restorasyon sürecini de söyle anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin yakın takip ve kontrolünde Savarona'nın tekrar denizlerle buluşturulması direktifleri verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı'mız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından verilen talimat ile 3 aşamalı bir plan hazırlandı. Bu planlardan biri olan tüm denizlerde kullanılması talimatı verildi. Bunun üzerine İstanbul Tersanesi Komutanlığı personelinin çok yoğun emekleriyle gemimiz aslına uygun şekilde restore edildi."​​​​​​​

Tümamiral Yetkin, "Geçtiğimiz sene seyirlerine başladık, bugün ilk defa Türk halkına göstereceğiz. Yıllar önce Savarona gemisi Türk gemisine eşlik ediyordu. Tarihi tekerrür ettiriyoruz, bugün de donanmamız yapacakları zafer geçişiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızı selamlayacak." dedi.

