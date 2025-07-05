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Ceza infaz kurumu personeli, mesaiye gittikleri sırada fark ettikleri yangına müdahale etti

Manisa'da görevli ceza infaz kurumu personeli, mesaiye gittikleri sırada fark ettikleri yangına müdahale ederek yol kenarındaki üzüm bağı ve ağaçlara sıçramasını engelledi.

Abdullah Sarica  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Ceza infaz kurumu personeli, mesaiye gittikleri sırada fark ettikleri yangına müdahale etti

Ankara

Alınan bilgiye göre, Manisa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personel, servisle mesaiye gittikleri sırada Üçpınar köyü yakınlarında yol kenarında meydana gelen yangını fark etti.

İtfaiyeye haber vermelerinin ardından servisten inen yaklaşık 15 personel, araçta bulunan su ve yol kenarındaki topraklarla yangına müdahale etti.

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Ceza infaz kurumu personeli, yangının yol kenarındaki üzüm bağı ve ağaçlara ulaşmasını engellerken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, personelin yangına müdahale ettiği anların yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından, "İnfaz ve koruma memurlarımız vatanseverdir; görev beklemez, sorumluluk üstlenir. Mesaisine giden personelimizin yolda karşılaştığı yangına ellerindeki imkanlarla müdahalesi ve gösterdiği duyarlılık takdire şayan." notuyla paylaştı.

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