Gediz Ovası'ndaki meyve ağaçları çiçek açtı
Türkiye'nin önemli tarım alanlarından Gediz Ovası'ndaki meyve ağaçları çiçek açtı.
Manisa
Gediz Nehri'nin suladığı ovanın Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bölümünde erik, kiraz, şeftali ve badem ağaçları çiçeklendi.
Pembe, beyaz ve eflatun çiçekler, ovada çok renkli görüntü oluşturdu. Ovadaki renklilik dronla görüntülendi.
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, AA muhabirine ilçede meyve sezonunun yaklaştığını söyledi.
Ağaçların "yalancı bahara" aldandığını ifade eden Şenol, "Ayaz olmadığından ağaçlar, 20 gün önce çiçek açtı." dedi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı