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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Rus ordusundan geri alınması için savaşarak yavaş yavaş ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Davit Kachkachishvili   | 20.11.2022
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'ya karşı devam eden savaşın 270. gününe girdiklerini söyledi.

Rus güçlerinin ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, en şiddetli çatışmaların şimdilik Donetsk cephesinde yaşandığını kaydetti.

Ukrayna ordusunun Luhansk bölgesinde ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Zelenskiy, "Luhansk bölgesinde savaşarak yavaş yavaş ilerliyoruz. Doğu cephesinde sabahtan beri 400'e yakın bombardıman oldu." dedi.

Zelenskiy, Rus hava saldırıları sonucu hasar gören enerji altyapılarının onarım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin 15 bölgesinde elektrik tedarik sorunları yaşandığını söyledi.

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