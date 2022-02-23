Dolar
13.79
Euro
15.63
Altın
1,896.43
ETH/USDT
2,659.70
BTC/USDT
38,022.00
BIST 100
2,017.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanlığınca, Elazığ'da 870 personelin katılımıyla "Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Operasyonu" başlatıldı
logo
Dünya

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.02.2022
Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

Tokyo

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden" hamlelerini bir kez daha "kınadığını" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon Başbakan, "Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerinin tanınması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.

Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Putin'in Rus ordusunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusuna onay vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un BA.2 alt varyantı diğerlerine göre daha bulaşıcı
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor
Türkiye'de 86 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 936 bine yaklaştı
Güney Kore, Omicron'un ölüm oranının Delta'dan yüzde 75 az olduğunu bildirdi

Benzer haberler

Japonya'da meclis 2022 mali yılı için 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağını kabul etti

Japonya'da meclis 2022 mali yılı için 107,6 trilyon yenlik bütçe taslağını kabul etti

Ukrayna yedek askerleri göreve çağırıyor

Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamlelerine karşı Rusya'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

Beyaz Saray: Biden-Putin zirvesi şu anda planlarımız arasında yok

Beyaz Saray: Biden-Putin zirvesi şu anda planlarımız arasında yok

'Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırırsa yaptırımlarımızı artıracağız'

'Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını tırmandırırsa yaptırımlarımızı artıracağız'
ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığından 2 Rus bankasına 'Ukrayna' yaptırımı