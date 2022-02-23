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Dünya

Beyaz Saray: Biden-Putin zirvesi şu anda planlarımız arasında yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Dildar Baykan Atalay, Dilara Zengin Okay   | 23.02.2022
Beyaz Saray: Biden-Putin zirvesi şu anda planlarımız arasında yok

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya geriliminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna'da son 24 saatte yaşananlara ve Putin'in açıklamalarına dikkati çeken Psaki, "Rusya'nın eylemleri Ukrayna'ya yönelik bir işgalin başlangıcıdır." dedi.

Psaki, diplomasi kapılarını kapatmadıklarını ancak diplomasinin başarıya ulaşabilmesi için Rusya'nın gerginliği azaltması gerektiğini vurguladı.

Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılması hala masada

Biden ve Putin arasında yapılacak olası bir zirveye ilişkin ise Psaki, "Böyle bir şey şu anda planlarımız arasında yok." değerlendirmesinde bulundu.

Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını ilk yaptırım paketine koymadıklarını ancak bu ihtimalin hala masada olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha sert adımlar atabileceğini belirten Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in işgal edilmesinin de hala "gerçek bir olasılık" olduğunu söyledi.

Psaki, ABD'lilerin de yüksek enerji ve petrol fiyatına hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"İşgal devam ederse hiçbir Rus bankası ABD yaptırımlarından kaçamayacak"

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, Psaki'nin günlük basın toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın uzun zamandır beklenen Ukrayna işgalinin başladığını belirten Singh, bu duruma müttefikler ve ortaklarla hızlı bir şekilde yanıt verildiğini söyledi.

Singh, Almanya ile yapılan istişarelerin ardından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının faaliyete geçmeyeceğine işaret ederek, bunun dünyanın Rusya'dan enerji bağımsızlığını sağlama konusunda önemli bir dönüm noktası olacağını aktardı.

ABD'nin 2 Rus bankasına yönelik aldığı yaptırım kararlarına da değinen Singh, bu bankaların artık ne ABD ne de Avrupa ile işlem yapamayacağını ifade etti. Singh, "İşgal devam ederse hiçbir Rus bankası ABD yaptırımlarından kaçamayacak." uyarısında bulundu.

"Önlemlerimizin hiçbiri enerjinin küresel pazarlara akışını bozmak için tasarlanmamıştır"

Daleep Singh, Rus hükümetinin, Rusya Merkez Bankasının ve Rusya Varlık Fonunun ABD ile Avrupa'dan yeni finansman sağlamasının da önüne geçildiğini kaydetti.

Yaptırımların Rusya ekonomisini hedef aldığını vurgulayan Singh, "Önlemlerimizin hiçbiri enerjinin küresel pazarlara akışını bozmak için tasarlanmamıştır. Küresel enerji kaynaklarının istikrarını güvence altına almak için büyük petrol üreticileri ve büyük petrol tüketicileri ile koordinasyon içinde bir plan yürütüyoruz." dedi.

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