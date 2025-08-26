Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.

Betül Bilsel  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti

Ankara

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
