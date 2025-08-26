Cumhurbaşkanı Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Aksakallı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı kabul etti.
Ankara
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
