Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen fok, vatandaşların ilgisini çekti.
Muğla
Gerence mevkisinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi https://t.co/OM0cT3BAUD pic.twitter.com/Ts5VI619XB— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 26, 2025
Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.
Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.