Fenerbahçe, Benfica maçının hazırlıklarını Luz Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamlıyor.
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi

Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde dinlenen fok, vatandaşların ilgisini çekti.

Sebiha Arslan  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Datça'da sahilde dinlenen fok için bölgeye güvenlik şeridi çekildi Fotoğraf: Sebiha Arslan/AA

Muğla

Gerence mevkisinde denize giren vatandaşlar, hareketsiz haldeki fokun hasta ya da yaralı olabileceğini düşünerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede fokun sadece yorgun olduğunu ve dinlenmek için sahile çıktığını belirledi.

Vatandaş ilgisi nedeniyle Palamutbükü'nden Gerence sahiline geçen fokun dinlenebilmesi için jandarma ekiplerince sahilde güvenlik şeridi oluşturuldu.

Fokun, Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) tarafından izlendiği ve sağlık durumunun takip altında olduğu öğrenildi.

